Das Auto ist unser mit liebstes Kind und wird gehegt und gepflegt. Während die einen sich schon damit zufrieden geben, das Fahrzeug nur selten und in großen Abständen überhaupt waschen zu müssen, sind andere da eher sehr akribisch und notieren sich weit im Voraus im Kalender genau den Tag und das Datum der jeweiligen Autoreinigung. Setzen dabei alles daran, dass das Auto von den Felgen bis zum Lack glänzt und funkelt und auch der Innenraum sich sehen lassen kann.

Quasi wie ein Neufahrzeug soll das Fahrzeug letztlich im Idealfall aussehen. Dass man bei all dem aber auch sehr umweltverträglich und schonend handeln und agieren kann, wissen die meisten gar nicht. Wir haben hier einmal einige Tipps und Anregungen aufgeführt, wie man das Auto umweltschonend pflegen und gründlich reinigen kann.

Weniger ist manchmal mehr

Nach dem Motto: Weniger ist mehr, sollte man auch bei der Autowäsche vorgehen. Denn Fakt ist, dass man meist viel zu viele verschiedene Reiniger kauft und hortet, diese entweder am Ende kaum nutzt, oder allesamt nicht wirklich effektiv und sinnvoll für eine gute Reinigung und Pflege des Fahrzeugs darstellen können. Zu Beginn sollte man sich einfach immer darüber im Klaren sein, dass ein einziges Reinigungsmittel unter Umständen letztlich mehr bewirken kann und effektiver sein kann, als ein ganzes Arsenal an verschiedenen Produkten. Wer auf Nummer sicher geht, kann im Autopflege-Shop in aller Ruhe die Produkte aussuchen, die passend sind. Auf diese Weise handelt man schon allein äußerst umweltschonend und gewissenhaft zugleich.

Die Felgen sinnvoll reinigen

Wenn Felgen schon recht lange nicht mehr gründlich gereinigt wurden und starke Verschmutzungen aufweisen, ist es immer sinnvoll sie zunächst erst einmal mit klarem Wasser einzuweichen und dann erst zu reinigen. Denn auf diese Weise lässt sich zum Einen der Schmutz viel leichter lösen und zum Anderen verwendet man hierbei deutlich weniger Wasser. Also handelt man hier ebenfalls umweltschonend. Diese und andere Maßnahmen zur umweltschonenden Reinigung des Fahrzeugs kann und sollte man sich auch ruhig einmal vor Augen führen und sich diesbezüglich schlau zu machen.

Den Lack zum Glänzen bringen

Der Autolack sollte immer mit einer Politur auf Hochglanz poliert werden. Allerdings muss man nicht zwangsläufig gleich bei jeder Reinigung auch die Politur auftragen. Hier macht es Sinn, dies einmal im Monat zu tun, denn auch dann bleibt die schöne glatte Oberfläche des Lacks gut erhalten und kommt richtig zum Glänzen. Die Politur kann ohne Weiteres ganz einfach mit einem weichen, staubfreien Tuch in kreisförmigen Bewegungen aufgetragen werden. Wenn man das jeweilige Tuch direkt in die Wäsche gibt, kann man es viele Male immer wieder hierfür nutzen.

Tipp: Es reichen in der Regel nur wenige Tropfen der Politur, um großflächig arbeiten zu können!

Der Allzweckreiniger

Er ist der Meister für alle Fälle und wenn man eine kleine Menge des Reinigers nur in einem Eimer mit lauwarmen Wasser gibt, kann man das Auto von innen wie von außen gründlich reinigen und pflegen. So hat man ein Produkt für viele Zwecke und Anwendungsmöglichkeiten.