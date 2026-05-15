Das Zuhause von A bis Z und bis in die letzte Ecke einzurichten und zu gestalten ist keine Kunst. Man muss nur ein wenig Fantasie, eine Prise Geschmack und Eigeninitiative an den Tag legen und schon wird aus dem vielleicht einst tristen Zuhause ein richtig schön und modern eingerichtetes Heim für die ganze Familie. Wenn man vor hat seinen vier Wänden einmal nicht nur einen neuen Anstrich zu verpassen, sondern gleich das ganze Outfit auf Links drehen zu wollen, sollte man vor allem in erster Linie im Vorfeld alle wichtigen Dinge, wie das Baumaterial oder die Baustoffe, wie auch die Farben, Stoffe und Werkzeuge beispielsweise an Bord haben um richtig gut und vor allem erfolgreich loslegen zu können.

Ein neuer Fußbodenbelag

Der Boden, den man betritt in seiner Wohnung, oder auch im ganzen Haus muss nicht nur schön aussehen, sondern auch effektiv und robust sein. Schließlich will man nicht schon nach kurzer Zeit der Nutzung erste Gebrauchsspuren sehen wollen, oder gar erste Materialschäden und Co. Es muss also ein optisch schöner und ebenmäßiger Boden sein und er sollte so einiges einstecken und vertragen können. Wer dem Charme des Holzparketts nicht widerstehen kann, sollte allerdings wissen, dass seine Oberfläche höchst empfindsam ist. Wenn Kleinkinder und Haustiere zur Familie gehören, ist eher von diesem Bodenbelag abzuraten. Allerdings kann man dann auf das Pendant aus Bambus setzen. Denn Bambus ist stärker und robuster in seiner Oberfläche und ist dazu auch noch sehr nachhaltig. Man kann heute schnell und einfach den Boden bestellen und beispielsweise unter bambus-parkett.de seine Auswahl treffen. Bambus ist pflegeleicht und lässt sich prima reinigen, Das Parkett benötigt in der Regel keinerlei Sonderbehandlungen und Pflege, sondern schlichtweg nur das einfache Säubern mit Wischwasser und leichtem Reiniger.

Steingut ist immer gut

Wenn man auf Steinfliesen setzen möchte, macht man im Prinzip alles richtig. Denn wohl kaum ein Bodenbelag an sich ist so robust und langlebig wie Naturstein. Das Gute am Naturstein ist, dass man ihn letztlich an vielen Stellen am und im Haus einsetzen kann. Als Fensterbank von innen und außen, oder auch als Arbeitsfläche in der Küche und eben auch als Bodenbelag. Wenn man dann auch noch vor hat den Eingangsbereich von außen gleich mit neu zu gestalten, sind hier z.B. Granit-Blockstufen genau richtig. Granit ist hart und sehr robust, verträgt viel und ist sehr langlebig, wie auch nachhaltig.

Das Wohnzimmer

Hier lässt man es sich in der Regel gut gehen, legt die Füße hoch, schaut seine Lieblingsfilme, kuschelt im Winter unter der Wolldecke, liest ein Buch, oder die gesamte Familie entspannt und relaxed in diesem Raum. Umso mehr Aufmerksamkeit sollte man diesem Raum schenken. Das Sofas steht im Mittelpunkt des Raumes und sollte je nach Familiengröße sehr großzügig geschnitten sein. Liegefunktionen kommen immer gut an und es sollten alle Platz finden können. Die Wandfarben sollten sich in der Farbe des Sofas wiederfinden und auch die Kissenbezüge kann man dann gleich in den jeweiligen Farben nutzen. Ein kleiner Teppich mit hohem Flor vors Sofa und schon ist der Wohlfühlort perfekt. Abgerundet wird das Ganze noch durch einen Kamin, oder ein Kaminfenster und Bild mit lodernden Flammen beispielsweise. Gehört ein Esszimmer zum offenen Wohnzimmer dazu, kann man auch dessen Optik in den jeweiligen Farbtönen gleich mit einfließen lassen. Hier können die Stühle und Kissen, die Lampe über dem Tisch, oder auch die Tischläufer und Tischdecken passend ausgesucht werden. Auch sind ein moderner Tisch an dem dann sechs völlig verschiedene Stühle aus der Jahrhundertwende oder älter und aus der Moderne gemischt ein absoluter Eyecatcher des Hauses. Mehr Infos und auch Ideen hierzu findet man unter anderem auch hier.

Die Küche

Sie ist das Herzstück des Zuhauses. Dort isst und sitzt man zusammen, beim Frühstück, beim Abendessen, oder auch bei Feiern und Partys und Kaffeeklatsch. Hier wird gekocht, gebraten und gebrutzelt. Umso wichtiger ist die moderne Einrichtung mit allem Komfort, der heute für diesen Bereich für Hobbyköche und Co. zur Verfügung steht. Der Herd in der Mitte des Raumes als zentraler Punkt und Kochinsel, oder doch eher in der Reihe der verschiedenen E-Geräte eingegliedert in der klassischen Einbauküche? Hier gibt es unendlich viele Varianten und Möglichkeiten, aus denen man schöpfen kann. Schlichtes und überaus edles Design und Effektivität, wie auch praktikable Handhabungen zeichnen die Küche von heute aus.