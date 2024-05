Umzugsstress vermeiden: So hilft eine adäquate Vorbereitung

Bei einem Umzug gilt es an viel zu denken: Das Mobiliar von A nach B zu bewegen, steht dabei nicht einmal an erster Stelle. Ebenso wird der eigene Kalender durch verschiedene bürokratische Ummeldungen gefüllt, zum Beispiel bei der eigenen Bank, den jeweiligen Versicherungen oder beim Arbeitgeber und Finanzamt. Später steht natürlich noch der Gang zur Ummeldung im Bürgerbüro an. Frühzeitig sollte ein Nachsendeauftrag bei der Post hinterlegt werden. Der lässt sich auf einen Stichtag datieren, ab da an geht die Post automatisch an die neue Anschrift, selbst wenn auf dem Brief noch die alte Adresse steht.

Abseits dieser behördlichen und bürokratischen Vorgänge und der Planung, die für die vielleicht neue Inneneinrichtung anfällt, ergibt sich der größte Planungs-, Zeit- und Kraftaufwand durch den eigentlichen Umzug. Da macht es nicht einmal einen so großen Unterschied, ob innerhalb der Stadt oder sogar über das Bundesland hinaus umgezogen wird.