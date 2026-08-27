Zwischen Kündigungsfrist und Schlüsselübergabe: Umziehen ist Planungsarbeit geworden

Ein Lieferwagen, ein freies Wochenende, ein paar hilfsbereite Freunde – so lautet die romantische Kurzfassung des Wohnungswechsels. In der Praxis liegen zwischen Kündigung und Wohnungsabnahme mehrere Dutzend Entscheidungen, die sich im Nachhinein kaum noch korrigieren lassen.

Der Schwerpunkt der Arbeit hat sich dabei verschoben: weg vom Tragen, hin zum Koordinieren. Kosten entstehen nicht am Umzugstag, sondern bei der Wahl des Termins, beim Zuschnitt der Leistungen und bei der Frage, was überhaupt mitgenommen wird.

Ein Markt ohne Reserven

Der Grund für diese Verschiebung ist nüchtern. Am 1. Juni 2025 standen in der Schweiz 48.455 Wohnungen leer – eine Leerwohnungsziffer von einem Prozent und der fünfte Rückgang in Folge, wie die Leerwohnungszählung des Bundes ausweist. In Deutschland wechselt jährlich etwa jede zehnte Person die Adresse, insgesamt rund acht Millionen Menschen. Knappe Märkte verkürzen Übergangsfristen, verteuern Zwischenlösungen und lassen wenig Raum für Improvisation. Wohnungssuchende nehmen häufiger einen Vertrag an, dessen Beginn nicht sauber an das Ende des alten Mietverhältnisses anschließt.

Dazu kommen regionale Verschiebungen. Im Kanton Zürich weist die kantonale Statistik für die Stadt Zürich als einzige Region einen negativen Binnenwanderungssaldo aus: Gezügelt wird häufig vom Zentrum in die Agglomeration. Solche Muster sind über Jahre hinweg bemerkenswert stabil, wie ein datenjournalistischer Umzugsmonitor für die Jahre 2013 bis 2024 zeigt.

Der Kalender bestimmt das Budget

Umzüge verteilen sich alles andere als gleichmäßig über das Jahr. Juli bis September gelten als Hochsaison, der Februar als ruhigster Monat. Dazu kommen die klassischen Kündigungstermine Ende März, Ende Juni und Ende September, die in der Schweiz ganze Regionen gleichzeitig in Bewegung setzen. Einige Tage Flexibilität bei der Terminwahl wirken sich deshalb oft stärker auf den Endbetrag aus als jede Preisverhandlung.

Die Kalkulation beruht auf wenigen, klar benennbaren Größen:

Volumen in Kubikmetern, ermittelt bei einer Besichtigung vor Ort oder per Videoberatung

Zugänglichkeit beider Adressen: Stockwerk, Aufzug, Trageweg, Halteverbotszone

Distanz und die daraus folgende Fahrzeit inklusive Rückweg

Zusatzleistungen wie Demontage, Verpackung, Einlagerung oder Endreinigung mit Abnahmegarantie

Zeitpunkt: Monatsende, Samstage und Sommerwochen kosten regelmäßig mehr

Woran sich Seriosität ablesen lässt

Angebote lassen sich nur vergleichen, wenn ihnen dieselbe Bestandsaufnahme zugrunde liegt. Eine Pauschale ohne vorherige Besichtigung ist ein Warnsignal, fehlende Angaben zur Haftung ebenso. Üblich ist eine gesetzliche Grundhaftung pro Kubikmeter, die deutlich unter dem Wert eines vollständigen Haushalts liegt; ergänzende Deckungen gehören schriftlich fixiert. Regionale Marktübersichten – etwa zu einer Umzugsfirma Zürich oder zu einem Umzugsunternehmen in der Nähe – machen sichtbar, wie unterschiedlich der Leistungsumfang definiert wird. Aussagekräftig sind nachprüfbare Angaben: Firmensitz, Handelsregistereintrag, eigene, festangestellte Kräfte statt kurzfristig vermittelter Aushilfen und eine Offerte mit Fixpreis oder klar begrenztem Stundenansatz.

Aufschlussreich ist außerdem, wie ein Betrieb mit Absagen umgeht. Seriöse Anbieter benennen früh, welche Termine sie nicht mehr bedienen können, statt Kapazitäten zuzusagen, die längst vergeben sind. Ein zweites Indiz ist die Besichtigung: Fragen nach Klavier, Aquarium, Tresor oder Deckenhöhe deuten auf Routine hin, ein flüchtiger Blick in den Flur nicht.

Nach dem letzten Karton beginnt die Bürokratie

Der Umzugstag ist selten der Schlusspunkt. Adressänderungen bei Behörden, Versicherungen, Bank und Arbeitgeber gelten als lästig und werden häufig aufgeschoben. Die Folgen sind messbar: Bei der Deutschen Post laufen täglich rund 100.000 Sendungen wegen falscher Adressen zurück, während nur zwei Drittel der Umziehenden ihre neue Anschrift zuverlässig weitergeben. In der Schweiz ist die Anmeldung bei der neuen Wohngemeinde innerhalb weniger Tage vorgeschrieben.

Ähnlich unterschätzt wird die Wohnungsabnahme. Ein Protokoll mit datierten Fotos schützt beide Seiten und entscheidet darüber, ob die Kaution vollständig zurückfließt. Sinnvoll ist ein Puffer von zwei bis drei Tagen zwischen Auszug und Abnahme – Zeit, die für Nachbesserungen fast immer gebraucht wird.

Interessante Fakten

Die durchschnittliche Umzugsdistanz innerhalb der Schweiz lag in der jüngsten Erhebung bei rund 12,5 Kilometern. Am mobilsten sind 20- bis 35-Jährige: Etwa 22 Prozent von ihnen zügeln innerhalb eines Jahres. Knapp die Hälfte aller Umzüge in Deutschland endet in derselben Stadt. Nur etwa jeder achte Wohnungswechsel führt über eine Bundeslandgrenze.

Anstrengend bleibt ein Umzug ohnehin. Planbar wird er, sobald die Entscheidungen früh fallen, schriftlich festgehalten sind und mit einem realistischen Blick auf Kalender, Wohnungsmarkt und Budget getroffen werden.